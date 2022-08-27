Александр Лазарев поздравил жителей Кунашакского района с его 92-летием

Праздничные мероприятия проходят на центральном стадионе в Кунашаке

Сегодня, 27 августа, жители Кунашакского района отмечают 92-летие со дня его основания. Председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев приехал в район, чтобы поздравить его жителей с праздником, передает газета Заксобрания «Парламентская неделя».

Все основные праздничные мероприятия проходят на территории центрального стадиона в Кунашаке. К гостям обратились Александр Лазарев и депутат областного парламента Дмитрий Мешков.

«Почти вековая история района — это годы активного развития в сочетании с трепетным отношением к своим традициям, превратившего кунашакскую землю в удивительный уголок Челябинской области с особой душой и самобытными жителями»,— отметил Александр Лазарев.

Он пожелал жителям Кунашакского района счастья и благополучия, а Дмитрий Мешков передал праздничный чак-чак от депутата Законодательного собрания, председателя Конгресса татар Челябинской области Лены Колесниковой.

В праздничной программе сегодня запланированы концерт, выставка цветов и даров природы, спортивные мероприятия, торговля и многое другое.

Накануне глава района Сибагатулла Аминов поздравил жителей с днем рождения района и вручил 13 почетных грамот и 11 благодарственных писем активным жителям.