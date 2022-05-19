Александр Лазарев: освобожденным территориям нужно помочь отстроиться

Председатель ЗСО Челябинской области — о помощи российским военным и жителям Донбасса

Депутаты ЗСО Челябинской области отправят в Донбасс груз гуманитарной помощи для обустройства мирной жизни. Об этом сообщил председатель регионального парламента Александр Лазарев. Также спикер ЗСО рассказал о новой инициативе по поддержке военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.



«События последних месяцев еще раз доказывают, что, как бы ни давили на нашу страну санкциями, как бы ни пытались отменить все русское, Россию не сломить. Часто бываю в территориях, много общаюсь с людьми и вижу, что все южноуральцы в это непростое время — одна большая дружная семья. Поддерживают друг друга, поддерживают президента. Потому что в единстве и правде — наша сила!

Сегодня от наших бойцов зависит судьба России, судьба всех, кто говорит на русском языке и чтит память своих предков. Спасая мир от неонацизма, наши ребята мужественно выполняют воинский долг. С нашей стороны им необходима поддержка — и государства, и общества. Своевременной и необходимой считаю инициативу „Единой России“ по объединению всех региональных практик по мерам поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, и их семей. Парни должны знать и чувствовать, что мы помним каждого из них, что их семьи окружены заботой.

Кроме того, сейчас освобожденным территориям необходима помощь в обустройстве мирной жизни. Многое предстоит восстановить, отстроить заново. Законодательное собрание Челябинской области приняло решение об отправке гуманитарной помощи регионам Донбасса, прежде всего речь идет о строительных материалах. В них сейчас остро нуждаются наши братья. Груз в несколько десятков тонн в ближайшее время отправится в освобожденные города и села».