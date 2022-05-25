Александр Куренков возглавил МЧС РФ

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин

На сайте Кремля опубликовали указ о назначении на должность главы МЧС России генерал-майора Александра Куренкова.

«В соответствии с пунктом „д“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Указ вступил в силу с момента его опубликования.

Напомним, бывший глава МЧС генерал армии Евгений Зиничев трагически погиб в сентябре прошлого года.