Александр Кретов — о возможностях цифровизации в агробизнесе и пищевой промышленности

Уже сейчас умные устройства контролируют процессы растениеводства и животноводства

Цифровые технологии используются практически во всех отраслях экономики. Этот процесс стремительно набирает обороты. Цифровая трансформация позволяет повысить эффективность работы не только различных секторов экономики, но и отдельных компаний, значительно улучшить качество жизни.

Активно внедряются цифровые технологии в отечественном сельском хозяйстве — одной из стратегических отраслей экономики. Ожидается, что новые технологии позволят уже к 2024 году в два раза увеличить производительность сельскохозяйственных предприятий.

Возможности цифровых технологий в аграрной сфере широки. Уже сейчас умные устройства контролируют процессы растениеводства и животноводства. Поддерживая оптимальные параметры различных процессов, они дают рекомендации специалистам. С помощью цифровых технологий можно определить благоприятное время для посадки сельхозкультур и сбора урожая, внесения удобрений, бороться с вредителями и многое другое.

Положительный опыт применения цифровых технологий накоплен во многих хозяйствах в разных регионах страны. Так, аграрии Тамбовской области широко применяют системы «умного» орошения. Компания «ВГ», специализирующаяся на выращивании картофеля, на протяжении нескольких лет применяет систему полива, интегрированную с прогнозом погоды и основанную на данных о содержании влаги в почве. Другое предприятие региона — АО «Дубовое», один из ведущих отечественных производителей фруктов и ягод, — широко использует цифровые решения для долговременного хранения продукции. Фруктохранилища хозяйства оборудованы системами компьютерного управления, позволяющими сберечь фрукты и ягоды до нового урожая благодаря созданию особой регулируемой газовой среды.

Не отстает от агропромышленного комплекса и тесно связанная с ним пищевая промышленность. Непосредственно в производстве широко применяются роботизированные комплексы, автоматизируются закупки, процесс контроля качества, внедряются электронный документооборот и другие процессы. Перспективный проект реализовала в 2022 году группа компаний «Дамате» (производитель мяса индейки) в Пензе. Ей был создан первый отечественный робосклад, позволяющий оптимизировать систему управления хранением и сбытом продукции, свести к минимуму влияние человеческого фактора.

Активно внедряются современные технологии на предприятиях группы компаний «Ариант», работающих в Челябинской области и на Кубани, специализирующихся на виноградарстве и производстве мясной продукции. Идеологом инновационного развития выступил Александр Кретов, в 2020 году ставший управляющим акционером группы компаний. Он наладил системное руководство коллективом, выстроив эффективное взаимодействие структурных подразделений предприятия. Благодаря этому управленческая команда работает слаженно, по четко сформированным алгоритмам, без необходимости вмешательства в производственные процессы представителей высшего менеджмента. Такой подход позволяет компании развиваться, набирать обороты и оставаться одним из лидеров отечественного пищевого производства и виноградарства.

По словам Александра Кретова, на предприятиях группы компаний автоматизированы все технологические процессы. Так, в виноградарстве современные технологии позволяют контролировать всю технологическую цепочку, от выращивания саженцев до уборки урожая. За созреванием винограда и ростом саженцев наблюдают умные системы, включающие приборы спутникового мониторинга, датчики, измеряющие температуру и влажность почвы. Специалисты компании в режиме онлайн определяют урожайность винограда на конкретном участке при механизированной уборке, и этим их возможности не ограничиваются. Техническое состояние используемых в процессе растениеводства машин и механизмов также контролируется в автоматизированном режиме.

Александр Кретов считает, что внедрение передовых технологий не только удобно, но и выгодно производителям.

«Современные технологии позволяют получать конкурентную себестоимость продукта», — уверен Александр Кретов.

Несмотря на то что аграрная отрасль считается консервативной, уровень проникновения цифровых технологий в эту сферу растет с каждым годом. Эксперты полагают, что в обозримом будущем — к 2030 году — АПК станет мощной точкой приложения усилий отечественных IT-специалистов, которым уже сейчас открываются безграничные возможности для творчества.



Автор Игорь Улько