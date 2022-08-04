Александр Голлай: импортозамещение — это не быстро, но мы победим

Ученый из ЮУрГУ — о том, какие отрасли нужно «импортозамещать» в первую очередь

Введенные Западом санкции бьют по России крайне избирательно. Доктор технических наук, директор Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ Александр Голлай рассказал Первому областному информагентству, что страна может противопоставить давлению извне и в каких отраслях противники России сами зависят от нас.



«Прежде всего, нужно понимать: импортозамещение — это не быстро. По разным направлениям потребуется разное время, чтобы перейти на отечественное производство. Увы, мы в последнее десятилетие считали себя частью мирового пространства, отказывались от разработок и развития производства в некоторых направлениях. Полагали, что мир глобален и каждая страна специализируется на поставках определенного продукта. В таком случае мир в целом должен выигрывать. Жизнь показала, что эта концепция несостоятельна: действия отдельных стран эту систему вывели из состояния равновесия и обрушили. И теперь обеспечение собственной безопасности становится стратегической задачей.

Например, возьмем сельское хозяйство. Многие страны его дотируют, даже если оно нерентабельно. Потому что понимают, что могут попасть под какие-то недружественные действия. Сельское хозяйство — стратегическая отрасль! И в аграрном секторе у нас все хорошо, того же зерна мы производим больше, чем можем потребить, а вот как без него обойдутся за рубежом — большой вопрос.

Другая отрасль — космос. Здесь Россия вообще мировой лидер. Тот же двигатель для возвращаемой ракеты, который мы разрабатываем в ЮУрГУ, уникален. Американцы пытались создать аналог, но у них ничего не вышло. Да, сейчас мы находимся на стадии создания прототипа, на уровне проверки новых технологий. Нельзя сказать, что в ближайшие годы Россия построит возвращаемую ракету. Но тут мы, по крайней мере, не потеряли свой научный потенциал, и исследование космоса для мирового сообщества без России по большому счету невозможно.

Однако есть и пробелы, которые срочно нужно «импортозаместить». Например, мы традиционно использовали чужие наработки в электронике, в программном обеспечении. Теперь нас от этих наработок отстранили. Подзапустили машиностроение, предпочитая закупать за рубежом готовые производственные линии. Большие вопросы по фармацевтике.

Именно эти больные вопросы и нужно закрывать в первую очередь. Необходимо сосредоточиться на собственных, национальных интересах. И все-таки в борьбе с санкциями мы можем победить. В конце концов, против России выступает далеко не все человечество».