Александр Филиппов возглавит службу ЖКХ в Копейске

Чиновник имеет опыт работы в правительстве региона

Бывший заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов стал вице-мэром Копейска по жилищно-коммунальным вопросам, сообщает пресс-служба администрации города.

Александру Филиппову 52 года. Он имеет высшее образование по специальности «юриспруденция» (ЮУрГУ) и большой опыт работы в сферах жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта.

Филиппов более 20 лет занимал руководящие должности в органах государственной власти Челябинской области. С 2017 по 2019 год он работал заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, а с 2019 по 2020 год был первым замом министра дорожного хозяйства и транспорта региона.