Александр Егоров: «В Челябинске начался трамвайный ренессанс»

Десятки лет система не видела таких обновлений

Александра Егорова можно назвать амбассадором транспортной реформы в Челябинске. Сегодня заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона сообщил, что в Челябинск из других городов переехали 10 водителей трамваев. Егоров рассказал, что меняется в системе и почему он считает нынешнее время трамвайным ренессансом.

По его словам, сейчас область переживает изменения, которых не видела последние 30—40 лет. Трамвайный ренессанс вылился в массовые закупки вагонов, ремонт путей, повышение зарплаты и улучшение условий труда машинистов трамваев. Отдельно привлекаются сотрудники и из других городов, первые 10 сотрудников уже прибыли.

«Неудивительно, что постепенно профессия водителя трамвая приобретает новый уровень и статус. История современного челябинского трамвая начинается прямо сейчас», — поделился Александр Егоров.

Для повышения привлекательности профессии для водителей поднимают зарплаты и стипендии на обучение, обустраивают конечные станции для комфортных обедов и отдыха.

Изменения для машинистов влияют и на состояние путей и комфорт пассажиров. Так, со следующего года начнут применять термитную сварку стыков на участках вне капремонтов путей, чтобы в салоне было меньше шума и тряски. На светофорах и перекрестках будут разрабатывать приоритетный проезд, чтобы сократить стресс от стояния в пробках. Вскоре планируют закончить капремонты путей, и временно измененные маршруты возобновят работу по привычным путям.

Также благодаря наращиванию выпуска составов в городе возрождают сцепки из двух вагонов.

Со стартом реформы Егоров объяснил ее целесообразность, и сейчас мы уже видим, как она реализуется.