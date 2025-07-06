Александр Егоров поручил вымыть полы и убрать швабры из транспорта в Челябинске

Какие еще недочеты бросились в глаза замминистра в ходе проверки

На этой неделе замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров проверил работу двух перевозчиков — трамвайного «ЧелябГЭТ» и автобусного МУП «СОД». В ходе проверок он выявил ряд недочетов, которые поручил устранить в ближайшее время. Подробнее о них замминистра рассказал в своем телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации».

«Первое, что бросилось в глаза, — сильные загрязнения пола: в проходе, у сидений, в труднодоступных местах у дверей и поручней. И в трамваях, и в автобусах. Да, было много дождей, однако в половине случаев пол не мыли по несколько дней. Это непорядок»,— написал Александр Егоров.

Кроме того, в салонах он обнаружил грязные тряпки, швабры и ведра.

«Пассажиры не должны ехать, „наслаждаясь“ запахом грязной тряпки или пачкая одежду»,— отметил Александр Егоров.

Он добавил, что у этой проблемы несколько решений: можно использовать складные ведра и убирать их под сиденье водителя, обустроить ящики под инвентарь на конечных, убирать швабры в специальные кожухи в углу кабины.

Среди прочих недочетов: в отдельных машинах не работают кондиционеры, не выводится на табло температура. Причем в автобусах эти проблемы встречаются чаще. Кроме того, как выяснилось, в нескольких автобусах мониторы были установлены так, что невозможно открыть крышку и прочистить фильтр.

«Пока лично не выйдешь в рейд с руководителями компаний-перевозчиков, многие нюансы остаются за бортом внимания ответственных сотрудников предприятий»,— отметил Александр Егоров.

По результатам рейда он поручил устранить выявленные недочеты.