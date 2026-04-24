Александр Дугин в Челябинске раскрыл тайну ценностей

Философ объяснил, почему выбор жизненной стратегии в юности влияет на судьбу

В Челябинск приехал философ и политолог Александр Дугин. Он пообщался с участниками молодежного медиаслета «Включай ценности!» в ЮУрГУ и ответил на вопросы молодежи. Корреспондент информагентства послушала философа. Выжимки из его цитат о важности выбора, самоидентичности и единстве с другими — в материале.

Александр Дугин подчеркнул, что ценности не закладываются простым указанием — они работают сами. Именно в молодом возрасте происходит формирование больших жизненных стратегий. Кто-то выбирает карьеру, кто-то — служение, кто-то — эгоизм. И от этого выбора зависит все дальнейшее.

«Ценности — это не только то, что вас определяет, но то, что соединяет вас с другими. Семья — это не наслаждение и не индивидуальный выбор, это судьба. В Церкви говорят: двое становятся одной плотью. Это не раздельное целое», — пояснил Александр.

Он привел пример: один человек мог выбрать стратегию — поесть, поспать, выпить, а другой — ценность служения Родине. И именно она оказалась важнее. Когда ценности работают, они меняют человека и его жизнь. Дугин отметил, что если относиться к ценностям безразлично — «плевать на это», — это всегда ведет вниз.

«Надо прикоснуться к ценностям, обнаружить их. Сказать себе: какие мои ценности? Это важно для каждого человека. Иначе потом будет грустно», — резюмировал философ.

Говоря об этом, затронули вопрос и идеологических условий для объединения народов России. По мнению Дугина, главная угроза — информационная война, которая ведется с двух сторон.

«С одной стороны, разжигается недоверие к русским, с другой — агрессивный русский национализм. Это разрушает единство народов, которое исторически собралось вокруг русских», — сказал Александр Дугин.

Альтернатива — евразийская идеология. Единство русских, славянских и тюркских народов — это задача, которую сформировал еще в XIX веке Исмаил Гаспринский.

«Евразийство лучше всего подходит для единства народов. Это философия единой судьбы разных народов во имя единого цивилизационного государства. Это русский мир, но объединяющий», — подчеркнул политолог.

Оно заключается не только в противодействии попыткам расколоть межнациональное согласие, но и в активном продвижении позитивного образа единства.

Напомним, встреча челябинской молодежи с Александром Дугиным состоялась в Южно-Уральском государственном университете. Философ представил программу «Царьград 2050» — концепцию развития страны на ближайшие десятилетия. В ней он выделил несколько подходов и вариантов развития будущего на 2036 и 2050 годы.