Александр Беленков: мне не стыдно, что я русский!

Руководитель ГТО на Южном Урале считает, что санкции Запада только сплотили россиян

Руководитель дирекции спортивно-массовых мероприятий и ВФСК «Готов к труду и обороне» в Челябинской области Александр Беленков считает, что Запад своим политическим и санкционным давлением добился прямо противоположного желаемому эффекта: Россия сплотилась, а отечественный бизнес, благодаря уходу иностранных компаний, получил шанс подняться на ранее недосягаемую высоту.



«Несмотря на сложности, связанные с усилением политического и санкционного давления на Россию со стороны Запада, вся страна поддерживает президента. Проведение спецоперации и беспрецедентный натиск на Россию привели к невероятному сплочению нашего общества. Показатель одобрения деятельности Владимира Путина среди россиян, вопреки ожиданиям инициаторов санкций и теряющих собственный рейтинг западных правителей, только растет. Согласно последнему исследованию ВЦИОМ, он составляет уже более 80 процентов. А попытка раскрутить тезис „Мне стыдно, что я русский“ вызвала не только сильнейшее отторжение в обществе, но и усилила рост гордости за свою страну. Более того, граждане России понимают, что уход с рынка зарубежных компаний — это подарок отечественным производителям и предпринимателям, шанс для нас развивать свое производство, становиться экономически сильнее и конкурентоспособнее! Мы как единый народ сплотились вокруг президента — настоящего лидера, который несет мир и безопасность!»