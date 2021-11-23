Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил отменить Единый государственный экзамен. Свое мнение он озвучил во время выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», передает РИА Новости.
Издание сообщает, что Александр Бастрыкин назвал данную форму сдачи экзамена для школьников — словно пытка.
«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ... Это просто пытка какая-то для молодёжи», — цитирует председателя СК РИА Новости.
Напомним, в Челябинской области педагоги-практики стали все больше предпочитают предлагать свои услуги для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. По данным «Авито Услуги», профессия репетитора хорошо востребована на рынке почти круглый год не только школьниками, но и студентами. Занимаясь преподаванием вне стен школ, можно зарабатывать от 40 до 80 тысяч рублей и более.