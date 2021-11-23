Александр Бастрыкин предложил отменить ЕГЭ

Председатель Следственного Комитета России назвал единый госэкзамен пыткой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил отменить Единый государственный экзамен. Свое мнение он озвучил во время выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», передает РИА Новости.

Издание сообщает, что Александр Бастрыкин назвал данную форму сдачи экзамена для школьников — словно пытка.

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ... Это просто пытка какая-то для молодёжи», — цитирует председателя СК РИА Новости.

Напомним, в Челябинской области педагоги-практики стали все больше предпочитают предлагать свои услуги для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. По данным «Авито Услуги», профессия репетитора хорошо востребована на рынке почти круглый год не только школьниками, но и студентами. Занимаясь преподаванием вне стен школ, можно зарабатывать от 40 до 80 тысяч рублей и более.