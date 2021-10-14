Албания: развеиваем мифы о самой загадочной стране на Балканах

Журналист ИА «Первое областное» — о том, как живут албанцы сейчас и чего ждать от путешествия в эту страну

На краю Балканского полуострова разместилась маленькая, но гордая страна орлов — Албания. Многие туристы с недоверием и даже опаской смотрят в ее сторону. Виной всему масса трагических моментов в истории страны, которые и породили стереотипы об Албании. Журналист ИА «Первое областное» побывала в этом загадочном и самобытном месте, чтобы попытаться развеять многочисленные мифы про албанцев и их образ жизни.

Миф 1. Албания закрыта от остального мира

Еще 30 лет назад страна действительно жила в полной изоляции. Местные с ужасом вспоминают тот период, вскидывая руки к небу и радуясь, что эти времена уже позади. Изолировать страну от всего мира в свое время решил лидер коммунистической партии, глава государства Энвер Ходжа, который пришел к власти после Второй мировой войны. Многие сравнивают Ходжа со Сталиным, вспоминая репрессии, культ вождя и тюрьмы для политзаключенных.

Албанцы жили в постоянной боевой готовности. По всей стране строились многочисленные военные бункеры, по своей форме напоминающие грибы. Всего их более 170 тысяч по всей стране, но точное количество никто назвать не может.





Их можно встретить в центре и на окраине города, в лесу и на берегу моря.





Построить такое бомбоубежище была обязана каждая семья. К слову, стоимость строительства такого сооружения была сопоставима с ценой на среднюю квартиру в Албании. К счастью, ядерной атаки на албанцев так и не произошло. А бункеры до сих пор стоят по всей стране — как память о паранойе Ходжи и о временах его правления.





Сейчас Албания открыта для остальных стран, в том числе для туристов. Украинцы и белорусы уже довольно давно летают отдыхать на албанские курорты, россияне пока реже.

Миф 2. В Албании запрет на личные автомобили

И это было правдой, но три десятка лет назад. Да-да, Энвер Ходжа точно оставил глубокий след в памяти людей после своего правления. Столько чудаковатых решений не было, пожалуй, ни у одного другого руководителя государства. Запрет на личный автотранспорт действовал несколько лет. Соответственно, и по стране передвигаться людям было затруднительно.

Отсутствие личного автотранспорта привело к тому, что в городах на перекрестках не было ни одного светофора. Кстати, сейчас в курортных городах их тоже нет. Я видела светофоры только в Тиране, столице Албании. Но водители зачастую упорно продолжают движение на красный сигнал, игнорируя пешеходов. Поэтому нужно смотреть по сторонам или вытягивать руку вверх, показывая, что ты переходишь дорогу.

Откуда взяться культуре вождения, если долгие годы люди передвигались на ослах и велосипедах. Это вам не корейский Сеул, где автомобили останавливаются как один, как только ты приближаешься к зебре. Сейчас проблем с покупкой автомобиля в стране нет, здесь можно встретить машины самых разных марок.





Слышала, что Албанию называют страной орлов (они даже на флаге) и мерседесов. Так и есть: 7 из 10 автомобилей на дороге будут именно мерседесы. Почему? Предположу, что албанцы так долго жили без возможности передвигаться на личном транспорте, что после снятия запрета каждый стремился купить самый дорогой, престижный, статусный автомобиль.

Миф 3. В Албании процветает криминал

«Будь аккуратна, там небезопасно», — с таким словами начальник провожал меня в отпуск в Албанию. Наверное, всегда есть чего опасаться в любой стране, особенно если отправляешься туда одна и в первый раз. Но никакой мафии, криминала и прочего я, к счастью, не увидела.

Если представить, что долгие годы албанцы жили при диктаторском режиме, когда многое было запрещено и все должны были жить по правилам коммунизма, а затем наступила «оттепель», то несложно представить, что некоторые люди, располагая оружием и полной свободой, создавали бандитские группировки. Конечно, сейчас с оружием по улицам здесь никто не разгуливает, кроме полиции. Попрошайки есть, но их можно встретить в крупных городах всего мира. Поэтому, находясь в Албании, — а побывала я в пяти городах, — чувствовала себя в безопасности.

Миф 4. Все албанцы — мусульмане

Среди жителей Албании можно встретить как мусульман, так и христиан, и атеистов. Дело в том, что во время правления Ходжа религия была также под запретом. Поэтому мусульмане здесь не такие консервативные, как в тех же городах Турции. Девушки одеваются демократично, о хиджабах тут даже речи нет. На главной площади Тираны стоит старинная мечеть и христианская церковь — сейчас каждый албанец может придерживаться той религии, которую выберет.





Миф 5. В Албании нечего посмотреть туристу

Это самый главный миф! И, побывав в этой стране, вы поймете почему. Например, здесь есть свои Альпы на севере и Мальдивы на юге региона. Парк Вальбона, который и сравнивают с Альпами, и Команское озеро, где пейзажи напоминают норвежские фьорды, я, к сожалению, посетить не успела. Зато успела посмотреть необычайной чистоты и красоты море курорта Ксамиль, который прозвали албанскими Мальдивами.





За последние несколько лет албанцы выстроили инфраструктуру вдоль этого побережья и сюда активно прилетают отдыхать туристы. Зачем платить больше за Мальдивы, если не видно разницы? Цены в Албании весьма демократичные, да и лететь из России намного ближе.



По своей древности Албания не уступает Греции. Местные даже обижаются, что их старинные города Берат и Орикум не так известны, как Афины. Здесь можно встретить многочисленные развалины, которые остались от древних построек. Например, старинный город Бутринт (на фото) в городке Ксамиль. Еще один древний город, названный в честь бога Аполлона, который можно увидеть в Албании, — это Аполлония. Это был один из крупнейших городских центров Иллирии, где находились большие жилые районы, мощные укрепления и множество мощеных дорог. Сегодня для посещения туристам доступны музей, амфитеатр, развалины крепости.





Нельзя не сказать о людях, которые встречались мне в Албании. Они все проявляли интерес и участие, российский турист тут пока нечастый гость. Особенно старались помочь люди пожилые, которые хоть чуть-чуть узнают русский язык.

В Албании точно найдется, чем заняться и любителям пляжного отдыха, и поклонникам гор, и ценителям истории и археологических артефактов. И любителям вкусной еды — ведь какое-то время Албания была итальянской колонией, а соседствует страна с Грецией. Поэтому кухня Албании включает в себя традиционные блюда этих стран. Пасту с морепродуктами и греческую мусаку албанцы готовят так, что хочется добавки. Впрочем, порции большие, голодным тут точно никто не останется.



