Акушеры Клиники ЮУГМУ приняли за неделю три двойни

Для родителей это не первые дети, теперь все пары стали многодетными

Две королевские двойни и одна пара двойняшек-мальчиков появились на свет в роддоме Клиники ЮУГМУ. При этом в семьях родителей все двойняшки уже не первые дети, сообщает пресс-служба больницы.

«У нас есть сын, ему 10 лет. Двойню никак не ждали, но мы очень счастливы. Старший сын ждет с нетерпением брата и сестренку», — рассказала мама мальчика Жени и девочки Ксюши Елена.

Еще одна королевская двойня — малыши Семен и Екатерина родились в семье, где уже есть старшая дочь.

«Пошли за вторым, хотели мальчика, а тут — сюрприз», — рассказывает мама ребят Светлана.

Братья-двойняшки Роберт и Ратмир появились в семье, где уже растет 12-летняя дочка.

«Мы с мужем планировали второго ребенка, и полным сюрпризом оказалось, что у нас будет двойня, еще и мальчики. Поэтому мы рады вдвойне», — говорит мама двойняшек Ангелина.

Как отметила заместитель главного врача Клиники ЮУГМУ Татьяна Узлова, двойняшки часто появляются на свет с небольшим весом или раньше положенного срока, но в роддоме клиники есть современное оборудование и высококвалифицированные специалисты, необходимые для благополучного исхода многоплодной беременности и выхаживания новорожденных, которые требуют особого ухода.

Медики добавляют, что приехать на роды в Клинику ЮУГМУ сегодня может женщина из любого региона России, а каждый вторник роддом проводит экскурсии для будущих рожениц, где они могут лично оценить условия стационара. Также роддом проводит курсы по подготовке к родам и уходу за малышом.