Акушеры клиники ЮУГМУ назвали самые популярные имена новорожденных

И имена, которые теперь встречаются очень редко

В День неонатолога, который отмечают 5 апреля, акушеры клиники ЮУГМУ назвали самые популярные имена новорожденных, сообщает пресс-служба клиники.

«Мальчиков чаще всего называют Александр, Кирилл, Павел. Среди девичьих имен не сдают позиции Софья и Ева. Также популярны Кристина, Виктория и Кира. А вот среди редких имен на сегодняшний день оказались Наташа, Лена, Галя, Нина, Света», — отмечают в пресс-службе.

Каждый день в роддоме клиники ЮУГМУ принимают по 8—12 новорожденных. С начала 2023 года здесь появились на свет 770 малышей: 404 девочки и 366 мальчиков.

Также с начала года в стенах роддома появилось на свет 17 двоен. Раньше срока родились 98 деток.

В отделении новорожденных клиники ЮУГМУ работает 6 врачей-неонатологов, которые в дневное время делают обходы, назначают малышам лечение и обследования. Также в родильном зале и в операционной всегда присутствует врач-неонатолог, который оценивает состояние малышей при рождении и при необходимости оказывает помощь.

«В первые дни жизни ребенка происходят интересные метаморфозы, встречаются пограничные состояния, которые на первый взгляд могут казаться серьезными, но на самом деле это не болезнь, а переход из одного состояния в другое. Искусство врача-неонатолога — понять, что ребенка беспокоит, когда требуется помощь, а когда нужно просто поговорить с мамой», — рассказала заведующая отделением новорожденных, врач-неонатолог высшей квалификационной категории, педиатр, кандидат медицинских наук Елена Петрашева.

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