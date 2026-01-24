Акушерка из Челябинска переодела Леонида Якубовича в мерч ХК «Трактор»

Ирина Седова побывала на шоу «Поле чудес»

Жительница Челябинска Ирина Седова приняла участие в капитал-шоу «Поле чудес». Угадать слово женщина не успела — ее опередили другие игроки третьей тройки, однако за несколько минут она успела подарить Леониду Якубовичу подарки и даже удивить его, передает ИА «Первое областное».

Ирина Седова рассказала ведущему, что она, как и его мама, работает акушеркой. В ответ Леонид Якубович восхищенно ахнул и поклонился женщине.

«Человек дарит жизнь будущему этой страны!»— сказал он.

Как и другие игроки, Ирина Седова приехала не с пустыми руками: в подарок Леониду Якубовичу она преподнесла конфеты известной челябинской кондитерской фирмы, а также мерч хоккейного клуба «Трактор» — шапку и шарф. Эти вещи Ирину попросил передать ее муж, который очень любит играть в хоккей. Леонид Якубович сразу же натянул их на себя. Кроме того, перед гостями шоу выступил коллектив челябинской студии эстрадного вокала «Тутти».

Сама Ирина без подарка тоже не осталась: ей выпал приз, и домой она уехала с телевизором.