Акцию памяти детей — жертв войны в Донбассе поддержали жители Челябинской области

В этот же день в Ясиноватой состоялось возложение цветов

С 27 по 28 июля учреждения культуры и жители Челябинской области приняли участие в акции «Мы хотели жить!», посвященной памяти детей — жертв войны в Донбассе. Накануне участники на сутки изменили аватарки на специально разработанный логотип, за основу которого взят памятник, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Акцию поддержали около 300 групп и сообществ в социальных сетях и мессенджерах. Среди участников — администрации районов, учреждения культуры и большое количество людей. Записи о Дне памяти увидели миллионы жителей Челябинской области.

«Эта тема меня волнует с 2014 года. Сама участвовала в сборах гуманитарной помощи не один раз, в благотворительных концертах, мой сын был ополченцем в ЛНР. Конечно, так страшно, когда погибают дети. Считаю, что такие акции надо обязательно проводить. Это необходимо! Людей надо „тормошить“, ведь каждый живет в своем мирке, а на беды смотрит как кино в ТВ», — поделилась жительница Челябинска Ирина Белка.

Накануне на площадке у администрации города Ясиноватая возложили цветы в память о погибших детях.

«Мы почтили память погибших детей Донбасса минутой молчания, возложили цветы и игрушки под звуки взрывов», — рассказала начальник отдела культуры администрации города Ясиноватая Лариса Ищенко.

Возложение цветов и игрушек к стенду с именами погибших детей Донбасса прошло также в Москве.

Для справки: 27 июля — День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Он установлен указом главы ДНР.

Напомним, 25 июля в Ясиноватой стартовал цикл культурных мероприятий «Неделя дружбы Ясиноватая — Челябинск». Открыли акцию онлайн-выставкой местного художника Максима Ефременко. В Донбассе запланировали выступление детского симфонического оркестра Челябинска.