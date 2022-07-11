Акция по снижению количества абортов проходит в Челябинской области

Все больше женщин в регионе принимают решение в пользу сохранения беременности

Челябинская область присоединилась к Всероссийской акции «Подари мне жизнь», приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. До 15 июля в женских консультациях пройдут лекции и беседы о планировании семьи, сохранении репродуктивного здоровья и направленные на снижение количества абортов. Об этом сегодня, 11 июля, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Посетительницам также раздадут памятки и расскажут о современных методах контрацепции. Плакаты и видео о вреде искусственного прерывания беременности появятся в холлах медучреждений Челябинской области и в соцсетях», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В Челябинской области за последние 5 лет количество абортов снизилось на 34%: с 17 610 в 2017 году до 11 617 в 2021-м. В регионе работают восемь кризисных центров и 21 кабинет помощи беременным.

В прошлом году 905 женщин из числа обратившихся в центры и кабинеты по поводу проведения аборта, по данным ведомства, приняли решение в пользу сохранения беременности.