Акция по бесплатной проверке родинок пройдет в Челябинске

Дерматологи ждут горожан в поликлиниках

В субботу, 8 февраля, в поликлиниках Челябинска можно будет пройти бесплатный осмотр родинок, сообщает пресс-служба Челябинского областного центра медицинской профилактики.

«Меланома часто маскируется под обычные родинки. Если родинка быстро растет, меняет цвет, вызывает дискомфорт — это может быть меланома. Такую родинку нужно срочно показать врачу», — говорит главный специалист по медпрофилактике Челябинской области Ольга Агеева.

Прием врачей будет организован в отделениях профилактики с 10:00 до 14:00. Получить консультацию можно будет без записи и без талона.

Каждый год в Челябинской области выявляют более 19 тысяч больных раком. Почти 60% всех случаев онкологии выявляют на ранних стадиях. При ранней диагностике рак кожи — меланома — излечим в 90% случаев.

Где пройдут консультации:

— ГКБ № 1: ул. Воровского, 16, кабинет 114;

— ГКБ № 2: ул. Российская, 200, кабинет 918;

— ОКБ № 2: ул. Гагарина, 14 (взрослая поликлиника), кабинет 108;

— ОКБ № 3: пр. Победы, 376в, кабинет 211;

— ГКБ № 5: ул. Каслинская, 60а, кабинет 8;

— КГП № 5: Комсомольский пр., 36а, кабинет 407 с 8:00 до 14:00);

— ГКБ № 6: ул. Румянцева, 31, кабинет 211;

— ГКП № 8: пр. Ленина, 3, кабинет 119;

— ГКБ № 8: ул. Горького, 18, кабинет 132;

— ГКБ № 9: ул. Пятая Электровозная, 5, кабинет 111;

— ГКБ № 11: ул. Дзержинского, 15, кабинет 218.