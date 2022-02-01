Актриса Дарья Мороз помогла челябинкам вовремя распознать онкологию

Почти три тысячи женщин прошли онкоскрининг во время акции «Живи без страха»

В Челябинской области подвели итоги акции «Живи без страха». Принять участие в ней в конце прошлого года агитировала актриса Дарья Мороз. Около трех тысяч женщин пришли на скрининг по выявлению онкологических заболеваний. В итоге несколько человек все же услышали неприятный диагноз. Об этом Первому областному информагентству рассказали в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины.

Акция проходила в трех городах Челябинской области: в Челябинске, Магнитогорске и в Златоусте.

«Во время скрининга подозрение на злокачественное новообразование шейки матки было у 11 пациенток. После дообследования подтвердилась одна предопухолевая патология и одна карцинома в стадии IN SITU — это самая начальная стадия рака, которую принято называть нулевой, на этой стадии опухоль еще не имеет сосудов и успешно лечится», — говорит пресс-секретарь клиники Екатерина Долдина.

Также медики обнаружили у обратившихся к ним пациенток пять случаев базально-клеточного рака кожи, одну меланому и одну родинку в пограничном предраковом состоянии.

Всем пациентам оказана медицинская помощь.

Акция «Живи без страха» является ежегодной и в 2022 году пройдет в Челябинской области снова. Медики призывают внимательно относиться к своему здоровью и проходить онкоскрининг на постоянной основе. Необычную родинку, изменившую размер или цвет, обязательно нужно показать дерматологу. А ежегодное посещение гинеколога позволяет вовремя заподозрить предпосылки к развитию онкологии шейки матки.