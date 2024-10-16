Активным детям будет легче во взрослой жизни: мнение челябинского педагога

Учитель определила положительные качества, присущие новому поколению

Живой интерес к знаниям, искренность и доверие между учителем и учеником — возможно ли это? На тему образования мы поговорили с педагогом школы № 121 города Челябинска, учителем математики Татьяной Файда.

Татьяна Васильевна отмечает такие положительные качества современных детей, как независимость, раскрепощенность.

«У них немножко другое мышление, интересное. Поэтому другой взгляд на вещи, не такой, как был у нас», — говорит учитель математики.

Педагог на уроках видит заинтересованность детей в учебном процессе. В классах много активистов, которые помимо учебы занимаются общественной работой.

«Ребята стараются участвовать во всем. Им интересно. Эта активность, наверное, является гарантом того, что они будут готовы ко взрослой жизни. Когда много хотят, много и успевают», — считает Татьяна Васильевна.

Глава региона Алексей Текслер 10 октября вручил премии губернатора Татьяне Васильевне и другим работникам образования, отличившимся в этом году.





«Каждый из вас может гордиться результатами своего труда. Ваши ученики и воспитанники занимают призовые места на олимпиадах, поступают в престижные вузы, добиваются успехов в профессии. Прославляют нашу страну и Южный Урал», — сказал губернатор.

Мы спросили опытного педагога, что важнее в общении с детьми: искренность и доверие или строгость и дистанция.

«Наверное, и то, и другое необходимо. Должна быть правильная смесь», — улыбается Татьяна Файда.

Педагог смогла так построить взаимоотношение с учениками и родителями, что все вопросы удается решить в рабочее время. Татьяна Васильевна всегда на связи, но родители не злоупотребляют этим.

Учитель признается, что в начале пути было сложно. Сейчас, спустя более 25 лет работы, она с уверенностью говорит — профессию выбрала правильно.





Благодарим за помощь в подготовке материала пресс-службу министерства образования Челябинской области.