Активные поиски пропавшей в Челябинской области 19‑летней девушки завершены

Их возобновят при получении новой информации

В поселке Зауральском завершен активный поиск пропавшей 19‑летней Елизаветы Овчинниковой. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» прекратили прочесывать местность, но готовы принять информацию о пропавшей, если она появится, сообщает пресс-служба отряда.

Напомним, Елизавета пропала 2 февраля. Она ушла из дома в неизвестном направлении. В последний раз ее заметила камера домофона «Интерсвязь». Что произошло дальше — неизвестно.

«Прошлой ночью вернулись все группы с задач. В выходные искали круглосуточно. Началась рабочая неделя — все разъехались на работу. Если появятся новые вводные — будут работать автономные группы», — сообщила руководитель пресс-службы Татьяна Кайзер.

К тому же, следственный комитет продолжает свою работу.

«Расследование продолжается, поиск девушки идет», — поясняет пресс-служба следкома по Челябинской области.

Карта поисков Елизаветы Овчинниковой

Всего в поисках приняли участие почти 230 человек, в том числе добровольцы «ЛизаАлерт» и «Легион-Спас», сотрудники полиции, Следственный комитет, МЧС, поисково-спасательная служба региона и местные жители. Они прошли и проехали свыше 1623 километров, исследовали территорию более 250 квадратных километров с помощью БПЛА, спецтехники и собак.