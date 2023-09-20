Активисты ОНФ разработали программу для сообщений о беспилотниках

Информация от мобильного приложения «Радар. НФ» поступает напрямую в спецслужбы

Активисты Общероссийского народного фронта представили широкой публике бесплатное приложение для смартфонов, позволяющее оперативно передавать информацию о подозрительных объектах, в первую очередь — о беспилотниках. Программа разработана, чтобы повысить защищенность регионов России от атак украинских боевиков, сообщает пресс-служба ОНФ.



«„Радар. НФ“ — мобильное приложение, позволяющее сообщить об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах и деятельности диверсионно-разведывательной группы. Все сообщения незамедлительно передаются для обработки ответственным сотрудникам государственной власти. Помощь граждан в обнаружении летательных аппаратов крайне важна: оружие врага будет своевременно уничтожено», — рассказывается на сайте Народного фронта.

Приложение доступно для скачивания в основных магазинах приложений. Пользователи операционных систем IOS могут дополнительно сообщать об увиденном через чат-бот проекта «Кибердружина».

Работает программа очень просто: увидев объект, надо направить смартфон в его сторону, выбрать тип объекта, нажать кнопку «сообщить» и сфотографировать подозрительный дрон.

Напомним, на протяжении уже многих месяцев запрограммированные террористами беспилотники угрожают не только российским регионам, граничащим с зоной проведения специальной военной операции, но и более отдаленным территориям. Неоднократно атаке дронов подвергалась даже Москва. Так, 3 мая 2023 года была совершена попытка атаковать беспилотниками резиденцию президента России, а в конце июля налету подвергся комплекс «Москва-Сити».