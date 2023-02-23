Активистки «Женского движения» отправили гуманитарный груз подшефным Челябинской области городам ДНР

В составе 10-тонной партии — подарки к 23 февраля, почта, продукты и теплые вещи

23 февраля из Челябинска в подшефные города ДНР, Ясиноватую и Волноваху, отправился первый конвой, сформированный активистами проекта «Женское движение». Жительницы Южного Урала во главе с руководителем проекта, первым вице-губернатором Ириной Гехт, проводили фуру с Театральной площади, сообщает пресс-служба челябинского регионального отделения «Единой России».



Напомним, Ирина Гехт 1 декабря 2022 года была назначена руководителем партийного проекта ЕР «Женское движение». Новая организация должна объединить женщин, взявшихся за мужское дело после того, как их супруги отправились на специальную военную операцию, и просто неравнодушных дам-волонтеров.

«Особенность этого конвоя в том, что его состав сформирован „Женским движением Единой России“». Это и подарки нашим бойцам, подарки жителям городов Ясиноватая и Волноваха, и подарки женщинам, чьи сыновья, мужья и братья защищают свою землю. На самом деле это был такой всенародный клич, когда все женщины откликнулись: вязали, шили и формировали эти подарки. Я думаю, что это не последний конвой, который формируют женщины Челябинской области», — рассказала Ирина Гехт.

Активистки «Женского движения» собрали 10 тонн гуманитарного груза. В их числе — предметы первой необходимости, средства личной гигиены, продукты и теплые вещи для жителей Ясиноватой и Волновахи. Также фура везет посылки солдатам к 23 февраля и письма для бойцов.