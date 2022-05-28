Генеральный директор агрофирмы «Ариант» встретился с челябинским самбистом, мастером спорта России, воспитанником спортклуба «Динамо» Александром Куликовских. Он поздравил спортсмена с победой на престижных турнирах всероссийского уровня. Кроме того, Александр — первый в истории призер чемпионата мира по самбо из Челябинской области.
По итогам выступления спортсмена на соревнованиях в спортивном комплексе «Динамо» состоялась пресс-конференция. Она прошла при участии Общества «Динамо», президента федерации Челябинской области по самбо и генерального директора агрофирмы «Ариант» Андрея Борисова, который вручил Александру премию.
«Основные условия успеха нашей компании — мотивация, целеустремленность, работа в команде и эффективность. Поэтому мы чувствуем особую связь со спортом высоких достижений. Поддержка спорта — один из основных приоритетов в социальной политике ГК „Ариант“. Мы делаем ставку не только на целенаправленное содействие и помощь профессиональным спортивным клубам, спортсменам, но и ведем масштабную работу по строительству спортивных объектов. Мы искренне гордимся новыми достижениям и победами наших спортсменов», — рассказал генеральный директор агрофирмы «Ариант» Андрей Борисов.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня