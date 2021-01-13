Агрофирма «Ариант» открыла магазины в обновленном формате «у дома»

Это первый шаг к реформированию всей сети — как внешнему, так и внутреннему

Агрофирма «Ариант» открыла магазины в обновленном формате. Компактные, современные торговые точки расположены в спальных районах Челябинска: на ул. Чичерина, 36 и Комсомольском пр., 37. Эти площадки станут местом тестирования новых решений, которые в дальнейшем будут внедряться во все магазины торговой сети.

Современный дизайн магазинов выполнен в экостиле. В оформлении использованы натуральные материалы, преобладает теплая цветовая гамма, навигация стала более модернизированной и удобной, а атмосфера — более эмоциональной. Элементы, составляющие концепцию магазина, планируется в дальнейшем использовать в разных сочетаниях в других локациях.





В магазинах обновленного формата клиентам предложен расширенный, оптимизированный ассортимент и улучшенный сервис. Теперь там можно приобрести различные виды мяса, фарш, нарезки, готовые блюда. В магазинах также представлены мясные полуфабрикаты и хлебобулочные изделия собственного производства. Там же можно купить и горячий кофе.





«В существующих реалиях важно, чтобы покупатель тратил минимум времени на поиск качественных продуктов по низким ценам. В наших магазинах каждый сможет найти то, что ему нужно. В обновленной концепции мы воплотили наши представления о том, каким должен быть магазин „у дома“, чтобы удовлетворить все потребности современного покупателя», — прокомментировал управляющий акционер группы компаний «Ариант» Александр Кретов.