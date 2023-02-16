Агробизнес сможет получить повышенные гранты на собственные проекты

Кабмин увеличил размер господдержки

Максимальный размер гранта «Агростартап» вырастет до 8 млн рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.



Максимальные суммы в рамках грантовой поддержки «Агростартап» будут выглядеть теперь так:



— до 7 млн рублей в рамках гранта смогут получить предприниматели, которые самостоятельно реализуют проекты в молочном, мясном скотоводстве;



— до 8 млн рублей — поддержка для членов сельскохозяйственных потребкооперативов, занятых молочным, мясным скотоводством;



— до 5 млн рублей вырастут грантовые выплаты для аграриев, которые ведут и другую работу — выращивают фрукты, овощи и т. д.;



— до 6 млн смогут получить господдержку для сельхозпотребкооперативов в этой сфере.



Также вдвое — с 10 до 20 млн рублей — увеличат размер субсидии для возмещения затрат при закупке агропродукции у владельцев личных подсобных хозяйств.

«Из-за внешних ограничений бизнес сталкивается с ростом издержек, причем труднее всего приходится предприятиям с небольшим оборотом, потребительским сельскохозяйственным кооперативам, фермерам, владельцам личных подсобных хозяйств»,— добавил председатель кабинета министров.

Принятые меры помогут начать аграриям свое дело, наладить сбыт и переработку, а также обеспечить работой большее число людей в сельской местности. Михаил Мишустин добавил, что число получателей грантов после увеличения размера выплат не уменьшится.