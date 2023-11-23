Аграриям Челябинской области возместят затраты на закупку семян

Земледельцам помогут оправиться от последствий минувшей засухи

В 2024 году сельхозпредприятия и фермеры Челябинской области получат из регионального бюджета средства на возмещение части затрат, связанных с приобретением посадочного материала. Такое решение было принято губернатором Алексеем Текслером, соответствующие расходы предусмотрены в проекте бюджета на 2024—2026 годы, сообщается на сайте областного Заксобрания.

В ЗСО уточнили, что дополнительную помощь решили направить для минимизации ущерба, который понесли аграрии в этом году сначала из-за засухи, а потом длительных дождей и переувлажнения почвы.

В целом на развитие сельского хозяйства в следующем году регион планирует направить 2,9 млрд рублей, что соответствует ассигнованиям 2023 года. Финансирование госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» составит 2,7 млрд рублей, еще 117 млн рублей распределят по программе «Развитие малых форм хозяйствования».

Заместитель председателя комитета по аграрной политике ЗСО Дмитрий Пырсиков отметил, что к рассмотрению проекта бюджета во втором чтении ряд расходов будет уточнен, когда окончательно определится объем трансфертов из федерального бюджета.