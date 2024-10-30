Аграрии Южного Урала получат больше господдержки

Решение увеличить поддержку сельского хозяйства на 110 миллионов рублей принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер

В Челябинской области дополнительные средства выделят на строительство и модернизацию новых объектов агропромышленного комплекса. Финансирование из областного бюджета будет направлено на строительство и модернизацию новых производственных площадок.

Общий объем господдержки, без учета средств на ветеринарию, составит 2886 миллионов рублей.

Размер поддержки увеличен в связи с активной деятельностью предприятий, которые расширяют производство в сельском хозяйстве и в переработке. В этом году в рамках направления строительства и модернизации новых объектов АПК поддержку получат компании, которые ведут строительство селекционно-семеноводческих центров, занимаются созданием новых мощностей для хранения зерна. В птицеводстве поддержку получат предприятия, которые расширяют яичное производство и строят племенной репродуктор первого порядка — это важная составляющая импортозамещения в АПК.

«Наши аграрии обеспечивают продовольственную безопасность не только Южного Урала, но и всей страны. В свою очередь, мы готовы им помогать, делать все необходимое, чтобы обеспечивать рост объемов, качества и ассортимента продукции, которая идет на полки магазинов Челябинской области и других регионов страны», — подчеркнул Алексей Текслер.

На Южном Урале продолжится субсидирование молочного животноводства. Новые помещения и доильные залы строят предприятия СПК «Коелгинское» им. И. Н. Шундеева, КФХ «Карсакбаев КБ», АО «Племенной завод», АО «Совхоз Акбашевский» и ООО «Предуралье». Молочное животноводство для Челябинской области — одна из основных сфер агропромышленного комплекса.

Кроме того, планируется привлечь федеральные средства для компенсации затрат компании «СИТНО» на запуск селекционно-семеноводческого центра. Это станет возможным, если заявка компании пройдет отбор в Министерстве сельского хозяйства России.