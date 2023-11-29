Аграрии области оценили новый посевной комплекс Ростсельмаш

Комбинированная машина экономит время и топливо

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В этом году аграрии Челябинской области впервые применили новые посевные комплексы, которые предназначены для комбинированного посева зерновых, зернобобовых и крупяных культур с одновременным внутрипочвенным внесением удобрений и предпосевной обработкой почвы.

По отзывам фермеров, машина существенно экономит время и топливо, поскольку за один проезд выполняет весь комплекс посевных работ.

В линейке техники Ростсельмаш две серии посевных комплексов — SC и SH. Они представляют собой полуприцепной тип машин с фронтальным расположением бункера. Помимо бункера и высевающего аппарата эти агрегаты включают в себя культиваторную часть, отдельные элементы которой при необходимости выводятся из рабочего процесса.

В комплексах серии SC реализован широкополосный посев. Смесь из посевного материала и удобрений под давлением сжатого воздуха по семяпроводам поступает в подсошниковое пространство стрельчатых лап. Этот способ увеличивает индивидуальную площадь питания семян, создавая благоприятные условия для роста и развития растений. В моделях серии SH удобрения вносятся широкополосно, а семена высеваются рядовым способом. При этом шлейф из боронок и прикатывающих катков выравнивает почву после прохода стрельчатых лап и внесения удобрений.

Культиваторная часть посевных комплексов позволяет проводить поверхностную и предпосевную обработку почвы. В зависимости от модификации следом за культиваторными лапами располагается шлейф из двух или трех рядов пружинных боронок и прикатывающего катка с активными планками.





Одним из первых в Челябинской области новинку опробовал фермер из Верхнеуральского района Сергей Кульпин.

«Модель SC-10200 я приобрел, прежде всего, из-за трехсекционного бункера. Мне нужно было одновременно с семенами вносить в почву два вида удобрений. С этой задачей машина отлично справилась. Комплекс сеет под лапу и равномерно распределяет зерно по бороздке. После прохода посевного комплекса верхний слой почвы получается ровный, борозд не остается», — поделился впечатлениями аграрий.

По словам Сергея Кульпина, с помощью нового комплекса в этом году он засеял 1000 гектаров. Результат — существенная экономия времени и топлива.



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