Аграрии Чесменского района показали Алексею Текслеру не боящуюся засухи культуру

Губернатор осмотрел угодья фермерского хозяйства «Березка»

В преддверии уборочной кампании губернатор Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Чесменский район. В крестьянско-фермерском хозяйстве «Березка» главе региона рассказали о влагосберегающих новых технологиях работы с почвой, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Современная «Березка» родилась около 30 лет назад из проекта демонстрационного участка: именно в Чесменском районе. У поселка Новый Мир агрономы и ученые выбрали участок, по сочетанию климата и почвы похожий на юг России. Сегодня на девяти тысячах гектаров хозяйства производится 14 зерновых и масленичных культур. Технология девятипольного оборота позволяет постоянно восстанавливать плодородие почвы, местным опытом пользуются многие хозяйства юга региона. Более того, Челябинский компрессорный завод разрабатывает свою сельхозтехнику с учетом опыта и пожеланий аграриев из Нового Мира.

Кроме того, «Березка» в первую очередь семенной завод, и, как утверждает глава хозяйства Денис Шумских, тем же подсолнечником КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство) способно полностью обеспечить Челябинскую область.

«Рекордный урожай зерновых у нас был в 2017 году, и уже тогда мы почувствовали первые изменения климата. Засухи подходили к Уралу уже тогда. Несмотря на все старания, удержать на прежнем уровне производство зерновых не удалось. Но неожиданно хорошо показал себя подсолнечник. Настолько хорошо, что, даже если бы все остальные культуры ушли в ноль, мы за счет подсолнечника не только выжили бы, но и продолжали развиваться», — рассказал основатель хозяйства Константин Шумских.

Алексей Текслер осмотрел последнее нововведение «Березки» — построенный с помощью областного бюджета переработочный комплекс. В ближайших планах Константина и Дениса Шумских еще и строительство дороги к хозяйству — ее проект уже прошел госэкспертизу, — новые перерабатывающие комплексы и хранилища.

Фермеры не упустили возможности попросить губернатора о поддержке: основная производственная территория «Березки» не газифицирована, оборудование работает на солярке, что дорого и не так экологично, а в четырех километрах — поселок с газом.

«У нас ведь есть программа комплексного развития сельских территорий. Да, она делает упор на жилье, но производителям тоже надо помогать», — заметил Алексей Текслер, обращаясь к вице-губернатору Сергею Сушкову и главе Чесменского района Татьяне Жморщук.