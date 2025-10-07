Аграрии Челябинской области собрали более 1,8 тонны зерна

Промежуточные итоги 2025 года уже бьют рекорды

Южноуральские аграрии демонстрируют впечатляющие результаты уборочной кампании. По данным на сегодня, 7 октября, в регионе уже намолочено 1 миллион 841 тысяча тонн зерна. Такой урожай удалось собрать с 81% площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые культуры, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.



В среднем по области урожайность достигла 19,4 центнера с гектара, что на 20% выше показателей прошлого года. Для сравнения: показатели по России составляют 10%.

Первыми уборку зерновых культур завершили в Агаповском муниципальном округе. Там собрали 137 тысяч тонн зерна. Традиционно высокие сборы показывают южные районы, которые считаются житницей региона. В Кизильском районе собрано 254 тысячи тонн (95% от плана), в Троицком — 182 тысяч тонн (80%), в Брединском — 158 тысяч тонн (77%). Самый высокий показатель урожайности зафиксирован в Чесменском районе — 26,6 центнера на гектар.



Как отмечают эксперты, подобные хорошие результаты — это заслуга не только благоприятных погодных условий, но и внедрения современных технологий возделывания. В этом году аграрии собирают пшеницу твердых и мягких сортов с урожайностью 25—30 центнеров на гектар.



Значительный рост продемонстрирован и по другим культурам. Так, урожайность гороха более чем вдвое превысила прошлогодние показатели и составила 19,6 центнера на гектар. Валовой сбор этой культуры достиг 51 тысячи тонн.



Рекордным выдался и урожай картофеля. Сельхозорганизации региона уже собрали 113 тысяч тонн, что превышает общий результат прошлого года (105 тысяч тонн). С учетом хозяйств населения область полностью обеспечивает себя «вторым хлебом». Продолжается и уборка овощей открытого грунта: на сегодня собрано 12,3 тысячи тонн капусты, свеклы, моркови и лука.