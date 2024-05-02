Аграрии Челябинской области приступили к севу яровых культур

Работа началась в 13 районах региона

Южноуральские аграрии приступили к севу яровых культур. По данным регионального министерства сельского хозяйства, 2 мая в 13 сельских районах яровыми засеяно 15,6 тыс. га, в том числе 9,6 тыс. га — зерновыми и зернобобовыми культурами.



К севу зерновых приступили в 11 районах области, в пяти районах начали сев масличных культур, а в двух районах — Аргаяшском и Красноармейском — приступили к посеву овощей и посадке картофеля.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил штаб по координации сельскохозяйственных работ.

Для преодоления дефицита семян из-за аномальных погодных условий прошлой осени аграриям из областного бюджета выплачено 350 млн рублей на приобретение семенного материала. Также в мае текущего года планируется выплатить 162 млн рублей в виде субсидий на производство и реализацию зерна и 260 млн рублей в виде областных субсидий на поддержку животноводства.

Аграрии своевременно подготовились к весенней посевной кампании. Завершается закупка всего необходимого для работы. Также регион сохранил господдержку приобретения техники и удобрений, во второй половине года будут выплачены субсидии общим объемом 221 млн и 190 млн рублей соответственно.

В этом году на господдержку АПК в регионе будет направлено 2,9 млрд рублей, в том числе более 2 млрд рублей — из областного бюджета. Напомним, что по решению губернатора в два раза выросла сумма субсидий на строительство и модернизацию новых объектов АПК — до 585 млн рублей. Эти средства направляются на возмещение капитальных затрат на строительство молочных ферм, рыбных цехов, семенных заводов, овоще- и зернохранилищ.