Аграрии Челябинской области получили 80 медалей на российской выставке

Пять из них — за достижения в растениеводстве

Аграрии Челябинской области получили 80 медалей на XXVII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025»: 39 золотых, 36 серебряных и 5 бронзовых. 75 из них — награды по итогам дегустационного конкурса и за технические разработки. Еще пять медалей — одну золотую и 4 серебряные — аграрии получили за достижение высоких показателей в выращивании продукции растениеводства, рассказали в пресс-службе регионального Минсельхоза.

«В российском конкурсе достижений в растениеводстве Уральский федеральный округ представляла только наша область. Нас порадовали результаты, потому что они позволяют нам двигаться дальше, продвигать продукцию южноуральских фермеров и переработчиков на отечественном и зарубежных рынках»,— прокомментировала замминистра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова.

Она отметила, что аграрии освоили современные технологии и стали выращивать больше масличных культур. Увеличение выпуска продукции, в свою очередь, помогает осваивать новые крупные рынки.

В этом году в Челябинской области собрали 2,3 миллиона тонн зерна — это лучший результат по УрФО. Уборка масличных культур еще идет, но уже ясно, что урожай будет рекордным: на 10 ноября собрано 398 тысяч тонн. Прежде наибольшим урожаем считался прошлогодний результат — 287 тысяч тонн.

Один из победителей Российской агропромышленной выставки — фермерское хозяйство «Березка» Чесменского округа. Подсолнечник там выращивают уже 25 лет. Кроме того, уже более пяти лет фермеры испытывают отечественные и импортные семена, чтобы выявить сорта, которые дадут наибольшую урожайность в условиях южноуральского климата. А это уже что-то из области науки.

«Было непросто начинать, потому что требования к семенным посевам очень высокие. Золотая медаль выставки — заслуга всего нашего коллектива»,— поделился глава хозяйства Денис Шумских.

Серебряную медаль за достижения в возделывании масличных получило КФХ Владимира Паламарчука из Верхнеуральского округа. Его семья занимается растениеводством с 2006 года, и за это время их хозяйство выросло с 50 гектаров до 4 тысяч. Сегодня фермеры Паламарчуки выращивают зерновые, масличные и кормовые культуры. Они признаются, что урожайность в этом году очень радует.

Двумя серебряными медалями за достижения в растениеводстве на конкурсе наградили Челябинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, расположенный в Чебаркульском округе. Ученые оценили сорта мягкой яровой пшеницы «Челябинка» и ярового ячменя «Челябинский 100».

Напомним, выставка проходила в октябре в Москве.