Аграрии Челябинской области намолотили 1,5 млн тонн зерна

В регионе уже собрали 65% урожая

Сбор урожая в Челябинской области перешагнул экватор — убрано 65% площадей зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор зерна приближается к отметке 1,5 миллиона тонн, сообщили ИА «Первое областное» в региональном Минсельхозе.



Самую высокую урожайность зерна показывает Чесменский район, там намолочено 102 тысячи тонн. В Агаповском районе убран 91% зерновых площадей, собрано 126,8 тысячи тонн. В Кизильском районе обмолотили 84% с 228 тысяч тонн.



«По этим районам видно, что большая урожайность, — медленнее убирают. Комбайны идут медленнее на полях, где высокая урожайность, чтобы меньше было потерь, чтобы зерно меньше осыпалось», — поясняют в Минсельхозе.

С одной стороны, спешка недопустима из-за риска потерь, с другой — сельхозпроизводителей поджимает погода, и каждый погожий день необходимо использовать максимально эффективно.



Убрано 20% масличных культур, собрано 85,4 тысячи тонн. Сейчас убирают лен, горчицу, рапс. Параллельно аграрии убирают картофель и овощи. Сбор «второго хлеба» составляет 92 тысячи тонн, это на 20 тысяч тонн больше прошлогоднего уровня. Полевых овощей собрано 9,8 тысячи тонн.



Климатические условия года оказались благоприятными для заготовки кормов. Для животноводства уже запасено свыше 21 центнера кормовых единиц на условную голову скота, что является необходимым минимумом.



Важной вехой стало завершение сева озимых культур. Под урожай 2025 года посеяна 31 тысяча гектаров, что в два раза больше, чем в прошлом году. Уже появились первые всходы. Этот объем станет хорошим заделом на будущий год и «подушкой безопасности» для отрасли животноводства в случае засушливой весны, сообщили в Минсельхозе.