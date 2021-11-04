Агентство RAEX назвало 20 лучших школ Челябинской области

И оценило их позиции на уровне всей России

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) провело седьмое ежегодное исследование, посвященное поступлению абитуриентов в лучшие вузы России. Результатом работы стала публикация линейки рейтингов российских школ.

Три первых рейтинга отражают результаты по абсолютному количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы России (без поправки на численность выпускных классов).

В топ-300 школ попали три учебных заведения из Челябинской области.

На 67-м месте всероссийского рейтинга расположился физико-математический лицей из Челябинска № 31. На 145-м месте — челябинский лицей № 97. И на 274-м месте — гимназия № 127 имени академика Аврорина из Снежинска.

В топ-20 школ Уральского федерального округа попали четыре учебных заведения.

На 3-м месте челябинский физико-математический лицей № 31. На 9-м месте челябинский лицей № 97. На 16-м месте лицей № 39 из Озерска. И на 17-м месте — гимназия № 127 имени академика Аврорина из Снежинска.





А в таблице ниже можно увидеть рейтинг 20 лучших школ Челябинской области. В нем представлены школы Челябинска, Озерска, Снежинска, Магнитогорска и Миасса.





Также эксперты RAEX составили рейтинги школ по конкурентоспособности выпускников по укрупненным направлениям подготовки.

В топ-100 по этому показатели попали челябинский физико-математический лицей № 31 (5 место), челябинский лицей № 97 (38 место), Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей (63 место), озерский лицей № 39 (71 место) и магнитогорская школа № 5 с углубленным изучением математики (92 место).

В топ-50 по направлению «Технические, естественно-научные направления и точные науки» попали челябинский физико-математический лицей № 31 (3 место) и челябинский лицей № 97 (26 место).

В топе-50 по направлению «Экономика и управление» южноуральских школ нет вообще. Здесь практически все позиции заняты московскими школами.

В топ-50 по направлению «Социальное и гуманитарное направление», а также в аналогичный рейтинг по направлению «Медицина» южноуральские школы не попали.