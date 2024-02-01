Агата Ткачева вернулась на пост директора ТФОМС Челябинской области

Ранее эту должность чиновник поменяла на кресло министра здравоохранения региона

Директором ТФОМС Челябинской области снова назначена Агата Ткачева. Сегодня, 1 февраля, ее представила коллективу первый вице-губернатор Ирина Гехт, сообщает пресс-служба ведомства.

Агата Ткачева уже возглавляла ТФОМС с 2019 по 2022 год. Потом чиновник возглавила Минздрав области, но оставила этот пост в декабре 2023 года.

«В своем обращении к коллегам Агата Геннадьевна подчеркнула, что бесценный опыт работы в региональном министерстве здравоохранения поможет ей сделать работу фонда более эффективной и качественной», — замечают в пресс-службе.

Агата Геннадьевна Ткачева окончила Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело» с отличием в 1997 году. В 1997—2001 годах прошла обучение в клинической интернатуре и ординатуре на кафедре пропедевтики внутренних болезней ЧелГМА.

В 2001 году устроилась гастроэнтерологом в Челябинскую областную клиническую больницу. В 2005-м защитила кандидатскую диссертацию.

В 2006—2008 годах она возглавляла отдел контроля качества медицинской помощи Минздрава области, потом работала заместителем главного врача по лечебной работе челябинской больницы № 5, а также на аналогичной должности в ЧОКБ. В 2013—2015 годах была первым заместителем министра здравоохранения Челябинской области.

Также успела поработать в должности главврача челябинской ГКБ № 2 и ГКБ № 8.

Напомним, что основной задачей ТФОМС является обеспечение прав граждан на получение доступной и бесплатной медицинской помощи за счет стабильного финансирования медицинских организаций. Бюджет ТФОМС Челябинской области в 2024 году превысит 70 млрд рублей.