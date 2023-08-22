Агата Ткачева рассказала о ходе модернизации поликлиник в Челябинской области

Масштабная программа рассчитана на пять лет

На Южном Урале, как и по всей России, идет масштабная модернизация поликлиник, рассчитанная на 2021—2025 годы. О ходе работ рассказала министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева.

«Мы уже подошли к середине реализации этой программы. Капитальные ремонты завершены более чем на 170 объектах. Если в городах в основном капитально ремонтируем поликлиники, то в сельской местности в программу модернизации вошли не только ФАПы и врачебные амбулатории, но и стационары районных больниц», — говорит Агата Ткачева.

Всего в 2021—2025 годах Челябинская область получит из средств федерального и областного бюджетов 4,6 млрд рублей на строительство и порядка 7,4 млрд рублей на капремонт. Построить должны 78 новых объектов, а капитально отремонтировать — 300.

Программа также включает приобретение медицинской техники. В 2023 году больницы области уже получили 15 флюорографов, 16 маммографов, 31 рентгеновский комплекс, 35 эндоскопических аппаратов.

К примеру, летом сельские больницы Карталинского района получили дефибрилляторы.

Между тем более 18 тысяч медиков из Челябинской области начали получать специальную выплату в 2023 году. Размер доплаты к зарплате варьируется от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.

