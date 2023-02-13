Агата Ткачева призвала челябинцев вакцинироваться от ковида

В Челябинской области снова растет заболеваемость коронавирусом

В Челябинской области, как и по всей России, растет заболеваемость коронавирусом. Новые штаммы инфекции отличаются высокой заразностью. Министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева призвала земляков не игнорировать вакцинацию, которая формирует искусственный иммунитет.

«Единственный приоритетный способ остановить пандемию — добиться массового иммунитета. Поэтому вакцинация и последующая ревакцинация необходимы. Если человек привит, то иммунитет начинает бороться с вирусом в ту же секунду, как только он попадает в организм»,

— пояснила Агата Ткачева.

По словам министра, в Челябинской области созданы все условия для вакцинации. В поликлиниках региона хранится около 120 тысяч доз вакцины от коронавируса. При этом пациент может выбрать один из двух способов вакцинации — традиционный или же впрыснуть вакцину через нос.

По будням поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства.

Кроме того, челябинцы могут обратиться в пункт вакцинации челябинской ГКБ № 1 на улице Воровского, 16 (кабинет 101). В будние дни он работает с 8:00 до 20:00, а по выходным — с 9:00 до 15:00.

На прошлой неделе, по данным Минздрава области, коронавирусом заболели 972 человека, выписаны с больничного по ковиду 512 южноуральцев.