«Единственный приоритетный способ остановить пандемию — добиться массового иммунитета. Поэтому вакцинация и последующая ревакцинация необходимы. Если человек привит, то иммунитет начинает бороться с вирусом в ту же секунду, как только он попадает в организм», — пояснила Агата Ткачева.
По словам министра, в Челябинской области созданы все условия для вакцинации. В поликлиниках региона хранится около 120 тысяч доз вакцины от коронавируса. При этом пациент может выбрать один из двух способов вакцинации — традиционный или же впрыснуть вакцину через нос.
По будням поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства.
Кроме того, челябинцы могут обратиться в пункт вакцинации челябинской ГКБ № 1 на улице Воровского, 16 (кабинет 101). В будние дни он работает с 8:00 до 20:00, а по выходным — с 9:00 до 15:00.
На прошлой неделе, по данным Минздрава области, коронавирусом заболели 972 человека, выписаны с больничного по ковиду 512 южноуральцев.