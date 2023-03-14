Агата Ткачева оценила ремонт поликлиники челябинской ГКБ № 9

Модернизация медицинского учреждения идет с 2017 года

Министр здравоохранения региона Агата Ткачева нанесла визит в поликлинику челябинской ГКБ № 9, где недавно закончился ремонт второго этажа. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает пресс-служба Минздрава области.

Все помещения отделаны современными материалами: заменены покрытия стен и пола, уложена плитка, установлены подвесные медицинские потолки. Также заменены двери, осветительные приборы. Оборудовано отделение с отдельным входом для приема пациентов с признаками ОРВИ.В помощь пациентам создана удобная навигация. Для комфортного ожидания в коридор выведены розетки, есть проектор, телевизоры с информационными видеоматериалами. В ближайшее время планируется установить инфомат. Кроме того, должны подвести новую мебель и оборудование.

«Наша основная цель — улучшить качество медицинской помощи в первичном звене. Акцент делаем именно на поликлиники, их модернизацию, на формирование нового облика и дружественных к пациенту практик. Все это мы видим в девятой горбольнице»,

— заявила Агата Ткачева.





На ремонт второго этажа было потрачено более 7,5 млн рублей из бюджета Челябинской области.Напомним, что ремонтные работы в поликлинике ведутся поэтапно с 2017 года.