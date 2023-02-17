Агата Ткачева оценила итоги ремонта в одной из детских поликлиник Челябинска

Строители облагородили все — от кабинетов до туалетов

В Челябинске завершился капитальный ремонт филиала детской поликлиники № 6 на улице Новороссийской. Оценить результаты ремонта в пятницу, 17 февраля, сюда приехала министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева.

«В прошлом году губернатор выделил более 17 млн рублей на ремонт всей детской поликлиники № 6. Шесть миллионов были направлены на обновление этого филиала. Серые и унылые коридоры преображены в яркие. Для детей организованы игровые зоны, есть даже шведская стенка. Родителям и детям будет приятно сюда приходить»,

— считает Агата Ткачева.



В поликлинике отремонтированы регистратура, гардероб, холлы ожидания и коридоры, хирургический и перевязочный кабинеты, а также санузлы. Стены покрыты современным противопожарным средством. Заменено освещение, двери, установлена новая мебель. Появился инфомат, через который можно записаться к врачу или высказать свое мнение о качестве медицинской помощи, в том числе оставить жалобу главврачу.

«В целом мы обновили, преобразили все пять филиалов нашей поликлиники. Сейчас они полностью соответствуют тому стандарту, который предъявляется к детскому здравоохранению: и цветовая гамма, и уютная обстановка. Вообще, мы стараемся сделать все, чтобы дети, особенно маленькие, ощущали себя в поликлинике среди друзей. Чтобы они приходили в больницу, поликлинику с хорошим настроением, без страха»,

— говорит главный врач детской поликлиники № 6 Сергей Казарин.

Полностью заменили и систему видеонаблюдения. В поликлинике установлены 28 камер, запись с которых будет храниться в течение 30 дней.

Кроме того, в стенах отделения открыт современный стоматологический кабинет и появилось новое медицинское оборудование.

Например, рентгеновский комплекс экспертного типа — таких всего два в Челябинской области. Полностью модернизирована клинико-диагностическая лаборатория. Приобретена УЗИ-система экспертного класса.