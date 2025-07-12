Агаповскому округу исполняется 90 лет

Муниципалитет — лидер регионального агропромышленного комплекса

Сегодня, 12 июля, Агаповскому округу исполняется 90 лет. На протяжении всей его истории местные жители успешно развивали сельское хозяйство и добивались высоких урожаев. Сегодня местные фермеры продолжают упорно трудиться. Как результат — Агаповский округ прочно занимает лидерские позиции в региональном агропромышленном комплексе, подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Это закономерный результат добросовестного труда людей, бережного отношения к земле, искренней любви к малой родине»,— отметил глава региона.

Алексей Текслер пожелал жителям Агаповского округа новых побед и достижений, а также успешной реализации проектов в социальной сфере, экономике и благоустройстве.

Интересно, что на территории Агаповского округа находятся пять памятников природы: Аблязовские луга, урочище Белый Камень, гора Воровская, низовья Малого Кизила и Журумбаевская долина. А еще по территории округа протекает свыше десяти рек, причем как крупных, так и мелких.