Агаповский район Челябинской области на протяжении недели круглосуточно тушат

Местность лидирует по количеству ландшафтных пожаров

Агаповский район лидирует по количеству природных возгораний, огонь там тушат круглосуточно. Глава муниципалитета Артем Яхимович настоятельно призвал местных жителей соблюдать требования пожарной безопасности, назвав ситуацию критической.

«Это уже не шутки, ситуация критическая! Главы сельских поселений круглосуточно борются с огнем, спасают поселки. Пожарные расчеты работают в усиленном, напряженном режиме. Только за последние три дня несколько населенных пунктов и садовых товариществ были на грани опасности! Люди дежурят днем и ночью, чтобы защитить наши дома», — сообщил Артем Яхимович в своем телеграм-канале.

Глава муниципалитета призвал земляков не поджигать траву на полях.

«Не разводите костры на рыбалке, на отдыхе, во время посевных работ, а также не допускайте любые действия, способные привести к ландшафному пожару. Помните, что за это предусмотрена административная ответственность. Одна маленькая искра может обернуться большой трагедией для всех нас», — отметил Артем Яхимович.