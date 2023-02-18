Агафью Коровницу отмечают 18 февраля по народному календарю

Святую считали покровительницей домашнего скота и заступницей от пожаров

Сегодня, 18 февраля, по народному календарю отмечается Агафья Коровница. Другие названия праздника — Агафья Скотница, Голодуха и Заступница. Рассказываем о традициях праздника, его запретах, а также приметы на Агафью.

История праздника

В православной церкви сегодня вспоминают мученицу Агафию, жившую в III веке. По преданию, девушка родилась на Сицилии в богатой семье в те времена, когда было распространено язычество. Когда Агафия подросла, ее поселили с дочерьми одной богатой дамы, чтобы те показали девушке всю прелесть низменных удовольствий. Они уговаривали Агафию поклониться языческим богам, однако святая категорически отказывалась, за что ее подвергли мучительным пыткам. От ран ее излечил явившийся ей апостол Петр. Однако язычники продолжали пытать девушку, пока в городе внезапно не началось землетрясение. Испуганные люди побежали к градоначальнику и потребовали прекратить истязать Агафию. Тогда ее отправили в темницу, где девушка скончалась.

Традиции праздника

К Агафьиному дню в неурожайные годы заканчивалось сено, и по хлевам начинал ходить мор, или, как говорили наши предки, голодуха. Больше всего от нехватки еды страдали коровы. Чтобы беда миновала, на Руси проводили различные обряды. Например, окуривали помещения, где содержали животных, подожженным чертополохом, а двери подпирали осиновыми деревцами.

А еще было принято убирать хлев старыми лаптями, пропитанными дегтем — наши предки верили, что коровья смерть бежит от них без оглядки.

Кроме того, на Руси святая Агафья считалась заступницей от пожара. В день ее памяти освящали хлеб, который затем хранили в доме как талисман от пожаров.

Запреты

На Агафью нельзя смотреть в окно после захода солнца. Наши предки верили, что нечистая сила подходит к окнам и может проклясть смотрящего человека.

Нельзя отказывать в помощи просящим, иначе можно самому оказаться в бедственном положении.

Незамужним девушкам и холостым парням запрещено стричься на Агафью, иначе они до конца года останутся в одиночестве.

Приметы

Наши предки на Агафью Коровницу судили о погоде. Вот некоторые приметы:

бесснежный день — к дождливому лету; теплая погода — конец зимы будет теплым; если в этот день очень холодно — весна будет бурной, а лето — теплым и сухим; вещи из кожи становятся более мягкими и гибкими — скоро будет снегопад.