В аэропортах Челябинска и Магнитогорска появились фонтанчики с бесплатной питьевой водой

Они находятся в зоне вылета

Международные аэропорты Челябинска и Магнитогорска установили в стерильных зонах фонтанчики с бесплатной питьевой водой для пассажиров. Данная мера была реализована по рекомендации Челябинского управления Федеральной антимонопольной службы, сообщает надзорное ведомство.

Ранее УФАС направило в адрес аэропортов рекомендательные письма с предложением оборудовать бесплатные точки доступа к воде в зонах, следующих за контролем. По мнению регулятора, это позволит существенно улучшить условия обслуживания пассажиров.

«Установка фонтанчиков с водой — это простой, но важный шаг к повышению уровня комфорта путешественников. Мы рады, что аэропорты пошли навстречу», — отметили в УФАС.

Теперь пассажиры, находящиеся в зонах вылета после предполетного досмотра, имеют возможность бесплатно пополнить свои бутылки водой. Ранее УФАС неоднократно указывало на необходимость создания таких условий в рамках развития конкурентной среды и защиты прав потребителей.