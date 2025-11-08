Аэропорт Магнитогорска перешел на зимнее расписание

Горожанам доступно пять прямых направлений

Зимой 2025/2026 из Магнитогорска можно будет улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Минеральные воды, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В зимний период в столицу запланировано до двух рейсов в сутки. Направление представит авиакомпания „Аэрофлот“. В город на Неве можно отправиться рейсом авиакомпании Nordwind Airlines»,— рассказали в магнитогорском аэропорту.

Рейсы в Сочи также будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines. В Казань — компания «ЮВТ АЭРО», в Минеральные Воды — «Азимут».

Напомним, из Челябинска предстоящей зимой можно будет улететь в 20 городов России и мира.