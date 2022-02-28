Аэропорт Екатеринбурга перенаправил шесть самолетов в Челябинск из-за метеоусловий

Еще девять авиарейсов задержаны и отменены

Этим утром аэропорт Кольцово в Екатеринбурге из-за сложных метеоусловий перенаправил несколько рейсов в аэропорт Челябинска. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе аэропорта Курчатов.

«На данный момент приняли шесть рейсов. Они ждут улучшения погодных условий. Экипажи приняли решение не высаживать пассажиров. Они находятся на бортах», — уточнила пресс-секретарь Елена Светлова.

Известно, что в Челябинск отправили рейсы № DP-1339 Сочи — Екатеринбург, FV-5570 Шарм Эль Шейх — Екатеринбург, U6-366 Иркутск — Екатеринбург, U6-247 Красноярск — Екатеринбург, IN-1092 Новокузнецк — Екатеринбург и KL-144 Сочи — Екатеринбург авиакомпаний «Победа», «Россия», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines и Red Wings.

Отметим, в аэропорту Кольцово сегодня задержан вылет четырех рейсов и отменены еще пять рейсов.

Обновление: челябинский аэропорт принял еще один рейс U6-8958 Душанбе — Екатеринбург авиакомпании «Уральские авиалинии».