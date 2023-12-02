Аэропорт Челябинска закрыли из-за снегопада

Несколько рейсов задержаны

Сегодня, 2 декабря, в Челябинске из-за непрекращающегося снегопада закрыли аэропорт для расчистки взлетно-посадочной полосы. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе воздушной гавани, ориентировочно аэропорт откроют в 17:20.

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта, из-за закрытия задержаны три рейса. Так, самолет в Новосибирск должен был вылететь в 14:55, сейчас расчетное время — 17:20. На полтора часа задержаны рейсы в Сургут и Москву. Остальные — по расписанию.

По данным синоптиков, снегопад в ближайшее время не закончится: осадки продолжатся и в воскресенье, 3 декабря.