Аэропорт Челябинска закрыли из-за снегопада

Взлетно-посадочную полосу обещают очистить от осадков до 10:00

Аэропорт Челябинска будет закрыт до 10:00 7 декабря для расчистки взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщают в Instagram-аккаунте воздушной гавани.

«Просим уточнять время вылета и прилета на онлайн-табло», — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Задержаны вылеты авиарейсов в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу авиакомпаний «Nordwind Airlines», «Россия», «Red Wings». Предоставление необходимых услуг пассажирам, предусмотренных федеральными авиационными правилами, находится на контроле прокуратуры.

«По поручению Уральского транспортного прокурора в аэропорту организована мобильная приемная», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Челябинской области сегодня из-за сильного снега и метели до 14:00 ограничили движение транспорта на трассе М-5. Отказаться то выезда рекомендовано грузовым автомобилям, пассажирским автобусам, маршрутным и легковым такси на участке от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль.



Напомним, ранее синоптики предупреждали о резком, вплоть до плюсовых температур, потеплении в Челябинской области, ожидающемся 7 января. По уточненным данным спасательного ведомства, тепло придет в сопровождении снегопада, метели, днем возможен мокрый снег и даже дождь.





