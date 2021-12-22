Аэропорт Челябинска возобновил работу после снегопада

Время вылета и прилета уточняйте на сайте авиапредприятия

В ночь на среду, 22 декабря, аэропорт имени Игоря Курчатова в Челябинске возобновил работу после обильного снегопада и расчистки взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Аэропорт работает в штатном режиме с 01:00. Время вылета и прилета рекомендуют уточнять на сайте», — сообщили на предприятии.

21 декабря челябинский аэропорт временно приостановил работу в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Задержаны вылеты авиарейсов в Москву, Новосибирск, Волгоград, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.



В связи с погодными условиями два рейса принял аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.