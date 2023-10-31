Аэропорт Челябинска перешел на зимнее расписание

Самолеты будут летать по 23 направлениям

В Челябинске Международный аэропорт имени Курчатова перешел на зимнее расписание полетов. Оно будет действовать до 30 марта 2024 года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Зимой из Челябинска будут летать самолеты 12 авиакомпаний. В их расписании заявлены 23 направления.

Каждый день из Челябинска можно будет улететь в столицу — в Москву заявлены восемь рейсов от авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Сибирь».

В Санкт-Петербург каждый день запланировано по три утренних рейса от авиакомпаний «Победа», «Россия» и «Смартавиа». Кроме того, сохраняется вечерний рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Из Челябинска также предусмотрены рейсы в Сочи и Минеральные Воды. В Сочи будет выполняться 12 рейсов в неделю («Уральские авиалинии», «Победа», «Северный Ветер») и четыре рейса в Минеральные Воды («Азимут»).

Также этой зимой из Челябинска можно будет улететь в Новосибирск («Сибирь»), Казань, Норильск («Ред Вингс»), Сургут и Ханты-Мансийск «ЮТэйр»), в Волгоград, Красноярск, Нижний Новгород («Ред Вингс»).

«С нового года ожидается возобновление рейсов в Нижневартовск и Самару», — замечают в пресс-службе аэропорта.

На международных воздушных линиях ожидается выполнение рейсов в Турцию (Анталья и Стамбул, «Ред Вингс»), в Египет (Шарм-эш-Шейх, «Азур эйр»), Таиланд (Пхукет, «Азур Эйр»).

Будут полеты в Душанбе, Худжанд, Ош, Ереван и Тбилиси.

Уточнить дни полетов можно на официальном сайте аэропорта в разделе «Расписание», а стоимость билетов и условия перевозки — на сайтах авиакомпаний.